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الرئيس الجزائري: قد نضطر للإغلاق بسبب عدم احترام إجراءات الحجر

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:33 م
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الفجر
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيدد تبون، إن بلاده عادت إلى تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، بسبب عدم احترام الحجر وقواعد التباعد الاجتماعي، ولذا قد نضطر للإغلاق والاتجاه إلى إجراءات أكثر صرامة.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، 3 وفيات و148 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4154.

ويذكر أن جدد الرئيس الجزائري، الخميس، التزامه بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحل جميع النزاعات العالقة وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود، داعيا إلى الحفاظ على الوظائف التي تضررت جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال تبون، في رسالة تهنئة إلى العمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إنه أعطى تعليمات للحكومة لدراسة أفضل الطرق للحفاظ على الوظائف التي تضررت جراء جائحة كورونا، والسهر على التوفيق بين متطلبات الأمن الصحي وضرورات الإنعاش الاقتصادي، والإسراع في تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

وحيا تبون، بقوة ما سمّاه "كافة المجهودات التي تبذلها المؤسسات الاقتصادية لحماية مناصب العمل والأجور برغم الوضعية الصعبة".

وأضاف "أن الجزائر في أمس الحاجة إلى انتهاج سبيل العلم والعمل والأخلاق الفاضلة باعتباره السبيل الأنجع لتقدم الأوطان، وضمان استقلالها واستقرارها ورفعتها، ومكافحة البطالة، لأنها عدو الاستقرار ومصدر المشاكل الاجتماعية".

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