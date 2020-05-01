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وزيرة الصناعة توجه رسالة للعمال في عيدهم

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

وجهت نفين جامع  وزيرة التجارةو الصناعة، اليوم الجمعة، تحية إعزاز وتقدير للعمال المصريون في عيد العمال الموافق اليوم الأول من مايو.


وقالت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على موقع الفيس بوك" تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر في يوم عيدهم."


ويحتفل العالم كل أول شهر مايو بعيد العمال الذي يعد  تقليد شيوعي يهدف لتقدير العمال وعرفانا بالدور الذي يقدمونه.

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