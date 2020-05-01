أحمد زاهر يكشف عن سبب كرهه لمحمد رمضان في ثامن حلقات "البرنس"

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عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" حول سؤال "فدوى" روجينا لـ"فتحي" أحمد زاهر عما إذا تمكن من قتل شقيقه "رضوان" أم لا، ليخبرها بأنه نفذ ما طلبته منه، ليخبرها بالندم على ما فعله، ليكشف لها سبب كرهه الشديد لرضوان، وهو أن والده كان يحبه أكثر منهم وأنه كان ينفعل عليهم إذا حاول أحدًا منهم إيذائه، وأنه كان يعتمد عليه في كل شئ، ليخبرها بأن والده أحب والدته "فاطمة" أكثر من والدته ووالدة "عبد المحسن" وكذلك أحبه أكثر من بقية اخواته، وأنه كان يتباهى به بدلاً منهم، وأن الفتاة التي أحبها في صغره"علا" أحبها هو الآخر وأصبح صديقًا مقربًا لشقيقها"حمادة" ، لتخبره بأنها شعرت بالغيرة من رضوان، وحكت له عما فعل والدها معها بعد وفاة والدتها، حيث قام بالزواج من سيدة أخرى بعد موت والدتها، كان يقوم بمغازلتها أمامها.



إخبار "فدوى" لـ"فتحي" عن سبب حبها الشديد له لأنه يشبهها حيث تمكنت الدنيا من جعل قلبه قاسيًا مثلها.



شعور "نجية" بالشك، في أن"فتحي" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء لهم يدًا فيما حدث لرضوان وأسرته وذلك بسبب تغيب "فتحي" عن جنازة "لبنى ونجلها".









يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.