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أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر

اشتعلت في الفترة الأخيرة منافسة قوية بين بعض أندية الدوري المصري للتعاقد مع مدافع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتنافس كل من نادي الإسماعيلي ونادي المقاولون العرب في التعاقد مع محمود الجزار مدافع الأهلي المعار إلى الجونة في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

كما أظهر نادي الجونة رغبة في شراء عقد محمود الجزار بشكل نهائي أو تجديد إعارته بعد تألق اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

كما أكد النادي الأهلي أنه لا يمانع في تجديد إعارة محمود الجزار مع الجونة أو خروجه على سبيل الإعارة إلى أي نادي يرغب في ضمه في الصيف.

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