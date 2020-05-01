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بيومي فؤاد يقع في غرام فتاة على "فيسبوك"

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:36 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
نادين نجدي


انطلقت منذ قليل الحلقة الثامنة، من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون"، في تمام الساعة 7:45 مساءً.


بدأت الحلقة بمشهد بيومي فؤاد، وهو يجلس مع أحفاده ويحكي لهم عن الفتاة التي أحبها عن طريق الفيس بوك لمدة 3 سنين، تعاهدوا معه أنهم لم يقولوا لأحد، ثم خرجت عارفة عبد الرسول من حجرتها وتحدثت مع أحفادها عن الشخص التي تحبه عن طريق الفيس بوك لمدة 3 سنوات.



حدد كل من عارفة عبد الرسول وبيومي فؤاد موعد للقائهما وكل منهم لا يعرف الآخر، تفاجئ كل منهم عندما رأي الآخر في الحقيقة .



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي"، الساعة 6 ونصف مساًء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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