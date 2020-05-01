في عيد العمال.. تعرف على المرأة العاملة في القرآن الكريم

تصدر هاشتاج عيد العمال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يحتفل العالم اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق 1 مايو من كل عام، ويهدف إلى التركيز على المشاكل التي تواجه طبقة العمالة في جميع البلاد، وتقديم الشكر والثناء لهم.





وتحتل المرأة العاملة مكانة كبيرة في القرآن الكريم، حيث قدم نماذج كثيرة للمرأة العاملة، لكي يحتذى بها العالم، ويقدر عاملها، فكان أول نموذج هو عمل حواء، حيث كانت تتجول مع آدم في الجنة، لتحصل على الطعام مثله كما ذكر في الآية الكريمة: {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين}.





وتتعدد الآيات الكريمة بشأن عمل حواء في الجنة، لتكون أول نموذج يهدف إلي العمل والمسئولية مثلما كان لآدم عمل، وما ينطبق على آدم وزوجته ينطبق على كل أبناء آدم.



