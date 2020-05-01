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سمير صبري: محمد رمضان يمارس أعمال البلطجة الفنية (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:30 م
أمنية فوزي
كشف المحامي الكبير سمير صبري، أسباب تقدمه ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية في ظل أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "مفروض هو اللي يدعو المواطنين للالتزام، مش يقتحمه".

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن محمد رمضان عبارة عن شخصيتين مزدوجتين، ويتعامل مع المجتمع بأسلوب خاطئ جدًا، ويمارس أعمال البلطجة في أعماله الفنية، معلقًا: "أغلب أعمال محمد رمضان بلطجة".

وتابع: "محمد رمضان لديه موهبة رائعة، وأرجو أن يستغلها في رسائل الفن، وليس في أعمال البلطجة"، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية التي يكون بها رسالة تكون عملًا فنيًا، والأخرى تكون أعمال بذيئة، مستكملًا: "أنا بتفرج على مسلسل البرنس لأنه عجبني".


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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