جمال شعبان يكشف عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن القلب يبدأ في ضخ الدم بداية من عمر الأسبوع الثالث داخل رحم الأم بدون راحة حتى الوفاة.





وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حصول الجسم على القدر الكافي من النوم يعمل على المحافظة على مناعة الجسم، وهي من ضمن الاشتراطات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وكشف استشاري أمراض القلب، إلى أن الشخص المستغرق في النوم تنخفض عدد ضربات القلب إلى 35 دقة في الدقيقة وهي أقل المعدلات للقلب وتكون بمثابة راحة للقلب، فيما تصل النسبة القصوى لضربات القلب في الشخص المستيقظ إلى 100 دقة في الدقيقة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.







