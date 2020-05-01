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بشرى سارة لبايرن ميونيخ قبل استئناف الدوري الألماني

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
بات نيكلاس شول نجم بايرن ميونخ الألماني قريب من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد شفائه من إصابة في الركبة.

وتعرض شول صاحب الـ24 عاما، لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى للمرة الثانية في أكتوبر الماضي، وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة أنه يسير بخطى إيجابية في برنامج إعادة التأهيل الخاص به.

ولم يذكر شول موعدا محددا لعودته، ولكنه قال إن توقف الدوري بسبب وباء فيروس كورونا، وتأجيل منافسات يورو 2020 عن موعدها الأصلي في 12 يونيو المقبل ساعده كثيرا في محاولاته للعودة.

وقال :"سأكون كاذبا إذا لم أقل أنه لم يمنحني بعض الوقت الحاسم في برنامج إعادة تأهيلي. أنا متأكد من انه كان بإمكاني اللحاق باليورو بجدولي الطبيعي، ولكن هذا جعل الفترة أطول".

وأضاف :"مقتنع تماما أنني سأعود أقوى بعد البرنامج التأهيلي. سأحتاج لبعض الوقت ، ولكن لا يوجد عندي شك".

ويمكن أن تستأنف منافسات  الدوري الألماني (بوندسليجا) في وقت لاحق من هذا الشهر وهو ما قد يعني أن شول ربما يشارك في المباريات الأخيرة من هذا الموسم مع بايرن، حيث لديه عقدا معه حتى 2022.

وقال شول إنه يريد أن يصبح قائدا في بايرن ميونخ وفي نفس الوقت يصبح مدافعا عالميا مثل لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك.

وأكد :"أريد أن آخذ الخطوة الكبيرة التالية في العامين، أو الثلاثة المقبلين. وإذا قال الناس أنني من بين أفضل لاعبي العالم، سأكون سعيدا, هذا هو هدفي".

وأضاف :"لدي الفرصة كاملة في بايرن. سأعمل بكد على نفسي، وبعد ذلك كل شيء سيصبح في يدي سواء سأصبح أحد أفضل المدافعين في العالم أم لا".

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