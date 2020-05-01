"مدير أعمالي قالي لازم تروح".. أول رد من حمدي الميرغني على حلقته في "رامز مجنون رسمي"

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رد الفنان حمدي الميرغني على سؤال معظم الجمهور وهو هل يعلم الضيف قبل البرنامج أنه برنامج مقالب تبع رامزجلال وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا : "ردا على السؤال الشهير بتاع عارف وله مش عارف انه مقلب ياجماعه أنا كلمتني أروي اني اطلع في برنامج اسمه كرسي الحقيقة ومدير أعمالي قالي لازم تروح لأن أروي برامجهم بتتشاف كويس جدًا في الخليج والدول العربيه، وفجأه ظهرلي المجنون حبيبي رامز وساعتها بس عرفت انها النهاية".



وكان الفنان حمدي الميرغني ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" في الحلقة الثامنة، ولاقت الحلقة إعجاب عدد كبير من الجماهير.



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال سهر رمضان الكريم.