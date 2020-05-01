تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)

تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل شواطئ المدينة والكورنيش، على أن يقتصر الدخول للملاك فقط بتصاريح معتمدة من المدينة.





كما تابع استفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إغلاق شاطئ مدينة مطوبس والكورنيش، لمنع أي تجمعات، وذلك بالتنسيق بين الحكم المحلي والجهات الأمنية، لمتابعة التزام المواطنين بقرار الحظر.





يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.