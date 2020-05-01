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تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل شواطئ المدينة والكورنيش، على أن يقتصر الدخول للملاك فقط بتصاريح معتمدة من المدينة.

كما تابع استفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إغلاق شاطئ مدينة مطوبس والكورنيش، لمنع أي تجمعات، وذلك بالتنسيق بين الحكم المحلي والجهات الأمنية، لمتابعة التزام المواطنين بقرار الحظر. 

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)
تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)
تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)
تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)
تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)
تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)
تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)
تصاريح للملاك شرط دخول مصيفي بلطيم ومطوبس بكفر الشيخ (صور)

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