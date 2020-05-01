يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان.. شريهان أيقونة شهر الصوم

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يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان، اليوم عن فنانة كبيرة استطاعت بتميزها أن تكون أيقونة رمضان في مصر والدول العربية.



تميزت شريهان، منذ ظهورها على الشاشة سواء في اختيارها للملابس الخاصة بالإستعراضات، ملابس الشخصيات.



كانت شريهان، في الفوازير لها أسلوب خاص يعتمد على الأكسسوارات الضخمة والملابس اللامعة وإطلالتها غير التقليدية وترتدي كل الألوان ولكن بتناسق وتداخل أنيق.



بداية شريهان، في فوازير رمضان، والتي اشتهرت بها عام 1980 في فوازير "ألف ليلة وليلة" عروس البحور، وكريمة وحليمة وفاطيما، وفوازير "حاجات ومحتاجات" التي أطلت بمجموعة كبيرة وأنيقة من الملابس في الحلقات.



ونقدم لك بوابة "الفجر الفني" تتر بداية فوازير "حاجات ومحتاجات" لأيقون رمضان شريهان



وفوازير "حاجات ومحتاجات" ظهرت شخصية "زئردة" وهي رسومية رئيسية في عدد من حلقات الفوازير التي كانت تمثل نسخة مصغرة من شريهان، وشاركها في البطولة كل من الفنان محمد هنيدي، وعلاء مرسي.



كانت "حاجات ومحتاجات" من تأليف وأشعار سيد حجاب، المقدمة والنهاية ألحان مودي الإمام، استعراضات عاطف عوض، ومن إخراج جمال عبد الحميد.