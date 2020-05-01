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انتقادات لرونالدو بسبب شائعات مرض ديبالا

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:40 م
رونالدو
رونالدو
فجرت تقارير صحفية إيطالية اليوم مفاجأة مدوية بشأن اتهام نجم الكرة البرتغالية ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو بنشر الكثير من الشائعات حول إصابة زميله باولو ديبالا بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الأشخاص المحيطين برونالدو، وراء تسريب إشاعات إصابة ديبالا للمرة الرابعة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن رونالدو، الذي يقضي حاليا فترة الحجر الصحي في جزيرة ماديرا البرتغالية، يهدف من التسريب، لتبرير رفضه العودة إلى إيطاليا حاليا، بعدما طلب يوفنتوس من اللاعبين العودة إلى تورينو تحسبا لاستئناف الدوري الإيطالي.

ونفت صديقة ديبالا للإعلام، أنباء تجدد إصابة النجم الأرجنتيني بكورونا، قائلة: "لم تخرج عينة إيجابية له، علينا فقط الانتظار، سيقوم بإجراء اختبار مرة أخرى ومعرفة النتيجة".

وأعلن برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق، أن ديبالا، لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولي الأرجنتيني أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية (أي أنه لا يزال مصابا).

وكان يوفنتوس أعلن في منتصف شهر مارس الماضي، إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي، في قائمة من داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي.

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق ليؤكد تعافي روغاني وماتويدي، ليبقى ديبالا اللاعب الوحيد من "السيدة العجوز"، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.

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