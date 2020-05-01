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"حمدي قلب الأسد".. أول تعليق من رامز جلال على حلقة الميرغني

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:43 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
مي مرسي
استضاف الفنان رامز جلال الفنان حمدي الميرغني في الحلقة الثامنة من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc " في تمام الساعة ال6:30 مساء.

وشارك "جلال" صور من حلقة اليوم والتي تجمعه بالفنان حمدي الميرغني وكتب تعليقا عليها قائلا "حمدي الميرغني..قلب الأسد حبيبي يا حمدي"،وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال التعليقات معبرين عن إعجابهم بحلقة اليوم وكانت أبرز تلك التعليقات "شعرك بقا زي المروحة"،"غلبان اوي"،"حلقة اليوم جميلة بجد الضيف من ألطف الضيوف".

"رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال كل يوم من أيام شهر رمضان الكريم ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:؛30 مساء.

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