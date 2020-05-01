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قرار جديد يقرب البريميرليج من الاستئناف

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
أكدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مجدداً على التزامها باستكمال منافسات موسم 2019-2020 المتوقفة حالياً بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة، لأصحاب المصالح المعنيين بالمسابقة، لكن لم يجر الإعلان عن أي قرارات تتعلق بالموعد المحتمل لاستئناف المنافسات.

وجرى تعليق كافة منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ 13 مارس (أذار)، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، لكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكدت أنها ستستأنف اللعب "عندما يكون ذلك آمناً ومناسباً".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ممثلين عن الأندية العشرين في الدوري الممتاز ومستشارين طبيين للحكومة، بصدد مناقشة خطة تحمل مسمى "بروجكت ريستارت" (إعادة تشغيل المشروع).

وذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن اجتماع المساهمين الذي عقد اليوم استغرق أربع ساعات.

وتردد أن المناقشات تجرى بشأن إمكانية استئناف المباريات في الثامن من يونيو (حزيران) على أن تقام جميع المباريات بدون جمهور، كما تجرى المناقشة بشأن احتمالات استخدام ملاعب محايدة.

وذكرت رابطة الدوري الممتاز في بيان "الرابطة والأندية تبحث الخطوات الأولية إلى الأمام، وستكون العودة إلى التدريبات واللعب طبقا لإرشادات الحكومة، والنصائح الطبية من الخبراء، وبعد التشاور مع اللاعبين والمسؤولين".

وأضافت "لم تتخذ أي قرارات خلال اجتماع المساهمين اليوم، وتبادلت الأندية وجهات النظر حول المعلومات المقدمة فيما يتعلق بخطة بروجكت ريستارت".

ومن ناحية أخرى، أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية إلغاء جميع منافسات قطاعات الشباب والأكاديميات، التي تتبع لها.

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