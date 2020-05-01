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حكاية أغنية.. سبحة رمضان لـ"ثلاثي المرح" 3 بنات قدمن أشهر أغاني الشهر الكريم

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:50 م
سبحة رمضان
سبحة رمضان
ريهام كمال
حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أشهر الأغنيات التي تذكرنا بالشهر الكريم، ويتعلق الأطفال والكبار بها كثيرًا وهي سبحة رمضان لثلاثي المرح.

كانت ينتظرها الجمهور في الستينيات من القرن الماضي مع قدوم شهر رمضان الكريم، وشدت بها فرقة "الثلاثي المرح".

غنت الفرقة "افرحوا يا بنات" و"هل هلال الصوم" و"هيصوا يا ولاد" وغيرها الكثير، فخلف كل هذه الأغانى أصوات نسائية رائعة وموهوبة.

تتكون فرقة الثلاثى المرح من صفاء لطفي، وفاء مصطفى، وسناء الباروني، وكانت أولى انطلاقات الفرقة في الخمسينيات، عبر برامج الهواه في الإذاعة المصرية

في البداية كانت الفرقة مكونة من صفاء، وسناء، عملتا معًا فتره قصيرة بحديقة معهد الموسيقى، حتى التقيتا وفاء، لتبدأ الفرقة في انطلاقها بعدد من الأعمال المتميزة بالتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين من برامج المواهب.

شاركت الفرقة مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أغنية "ضحك ولعب وجد وحب"، كما شاركت في أغنية "التليفزيون" التى كانت فى مقدمة فيلم "صغيرة على الحب" للسندريلا سعاد حسني.

أغنية "سبحة رمضان" من كلمات الشاعر حسين طنطاوي، وألحان الموسيقار علي إسماعيل.

فكرة هذه الأغنية مرتبطة بالأجواء الصوفية التي يحبها، ويتعايش معها الناس، وأعاد التليفزيون المصري "سبحة رمضان" على طريقة أفلام الكارتون.

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