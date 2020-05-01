شيكو وهشام ماجد يتنافسان على خطف طفل وطلب فدية من أهله

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بدأ الآن بث الحلقة ١١ من مسلسل "اللعبة" وذلك عبر قناة mbcمصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء



وبدأ التحدي السابع للعبة، حيث إتصل الرقم المجهول "صاحب اللعبة ليخبرهم عن التحدي قائلاً:"" أكد الدراسات العالميه أن حالات خطف الأطفال في مصر وطلب فدية تتراوح سنويا ما بين ٥٠٠_٨٠٠ حاله أنا بقي مش طالب ٥٠٠ أنا طالب طفل واحد تخطفة وتطلب من أهلة فدية واللي توصلة الفيدية الأول كدا هيبقي عدي "ليفيل ٧، والمرة دي

مفيش فلوس مع النقط، اللي هياخد فدية هتبقي دي جايزتة"



يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،



ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

