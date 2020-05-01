بيومي فؤاد يطلب يد عارفة عبد الرسول للزواج

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انطلقت منذ قليل الحلقة الثامنة، من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون"، في تمام الساعة 7:45 مساءً.



حيث تحدثت عارفةةعبد الرسول مع إبنها أكرم حسني، قالت له أنها تحب بيومي فؤاد، فطلب منها أن يتقدم لزواجها، جاء أحمد فهمي مع والده بيومي فؤاد لطلب يد عارفة عبد الرسول.





رفض أكرم حسني أن يتزوجوا موضحاً أنهم غير مناسبين لبعض، تشاجر معه أحمد فهمي وغضب من والده، حتى خرجوا من بيت عارفة عبد الرسول.





يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.







ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي"، الساعة 6 ونصف مساًء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.