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"غلبان أوي".. الجمهور يبدي تعاطفه مع حمدي الميرغني في "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:56 م
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
مي مرسي
كان الفنان حمدي الميرغني ضيف الحلقة الثامنة من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

ولاقت الحلقة إعجاب عدد كبير من الجمهور، وأبدو تعاطفهم معه من خلال بعض التعليقات والتي كان أبرزها "الوحيد اللي حاسس انه فعلا ميعرفش المقلب وعلي نياته واتهان جامد عشان طيب وغلبان"،"أخلاق عاليه يتمتع بها حمدي الميرغني"،"غلبان أوي"،"بعيدا عن أي حاجة حمدي الميرغني طيب وغلبان جدا صعب عليا بجد".

برنامج "رامز مجنون رسمي" تختلف فكرته هذا العام عن الأعوام السابقة حيث يقوم "جلال" بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك".

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