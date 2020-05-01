خلال أسبوع.. "أمانة المدينة" تعتمد أكثر من 700 رخصة وقرار





أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم الجمعة، أنها أنجزت أكثر من 700 رخصة وقرار، خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، و جاء ذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين "عن بُعد"؛ بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف.





وشملت الرخص والقرارات اعتماد 72 رخصة بناء سكني وتجاري، و75 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية، إلى جانب إصدار 28 قرارًا مساحيًّا، و585 رخصة بلدية للمنشآت التجارية.



