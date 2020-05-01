Advertisements
خلال أسبوع.. "أمانة المدينة" تعتمد أكثر من 700 رخصة وقرار
الجمعة 01/مايو/2020 - 08:42 م
الفجر السعودي
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم الجمعة، أنها أنجزت أكثر من 700 رخصة وقرار، خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وجاء ذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين "عن بُعد"؛ بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف.
وشملت الرخص والقرارات اعتماد 72 رخصة بناء سكني وتجاري، و75 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية، إلى جانب إصدار 28 قرارًا مساحيًّا، و585 رخصة بلدية للمنشآت التجارية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1344 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24097 حالة حتى الآن.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,336 مليون إصابة، بينهم أكثر من 235 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,054 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا