Advertisements

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
ذكرت تقارير صحفية أن هيدرسيفيلد الإنجليزي عدل خطته من أجل استعادة رمضان صبحي نجم الفريق المعار إلى الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت التقارير بأن مسئولي النادي الإنجليزي اشترطوا على رمضان صبحي تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين وذلك قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته إلى الأهلي أو لأي نادي آخر وذلك عقب نهاية فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي تراجعت فيه إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائيًا وذلك بسبب مغالاة النادي الإنجليزي في طلباته لبيع رمضان صبحي والتي وصلت إلى 9 ملايين يورو.

وأوضحت التقارير أن هيدرسيفيلد الإنجليزي قرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحي وحدد 5 ملايين يورو للاستغناء عن نجم الأهلي بشكل نهائي وهو مبلغ في متناول الأهلي لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند المفاوضات.

أخبار تهمك

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ نصف ساعة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

للمرة الثانية محمد رمضان ينجو من محاولة قتله

منذ ساعة و 19 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

بعد موافقة فايلر.. الأهلي يتجه لحسم صفقة هجومية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ يوم

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

08:28 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة