هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

ذكرت تقارير صحفية أن هيدرسيفيلد الإنجليزي عدل خطته من أجل استعادة رمضان صبحي نجم الفريق المعار إلى الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.





وأفادت التقارير بأن مسئولي النادي الإنجليزي اشترطوا على رمضان صبحي تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين وذلك قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته إلى الأهلي أو لأي نادي آخر وذلك عقب نهاية فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي تراجعت فيه إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائيًا وذلك بسبب مغالاة النادي الإنجليزي في طلباته لبيع رمضان صبحي والتي وصلت إلى 9 ملايين يورو.





وأوضحت التقارير أن هيدرسيفيلد الإنجليزي قرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحي وحدد 5 ملايين يورو للاستغناء عن نجم الأهلي بشكل نهائي وهو مبلغ في متناول الأهلي لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند المفاوضات.



