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"سميحة" تكتشف سر خطير عن قاتل "لبنى" وابنها في الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس"

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:57 م
البرنس
البرنس
هبة أحمد
عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس"للفنان محمد رمضان .

دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" حول استئذان "عادل" و "نورا" من اخواتهم للذهاب لرؤية شقيقهم "رضوان" داخل المستشفى.

تشغيل "عادل" لهاتف "نورا" لكي يقوموا بتسجيل ما يحدث بينهم ومعرفة إذا كان أشقائهم له يد في قتله أم لا، ويكتشفوا بأنهم الذين تسببوا في مقتل" لبنى"زوجة شقيقهم رضوان وتدبيرهم لمحاولة قتل لشقيقهم "رضوان" وابنته لكي يتمكنون من الحصول على الميراث، ثم يطلب منها أن تصعد للمنزل لكي تحضر ابنته معهم بدلاً من أن يحاولوا إيذائها.

تبديل "عادل" لسيارته بسيارة صديقه ومحاولة توفيره للمال لكي يتمكنون من سداد مصاريف المستشفى، وليخفوا خبر عدم وفاته عن شقيقه "فتحي ".

دخول "هاشم" للسجن بعد إبلاغ زوجته السابقة "علا" بأنه وراء ما حدث لأسرة رضوان.

بكاء "رضوان" محمد رمضان بسبب عدم حضوره لحظة دفن زوجته وابنه، زيارة والد لبنى" لـ"رضوان" لكي يطمئن عليه،ويبدأ رضوان في الاعتذار له لأنه السبب في وفاتهم بعدما اقنعها لكي تعود معه هي وأولادها للمنزل لكن ذلك لم يحدث بسبب اصطدام سيارة بهم .

بكاء لبنى ونس والدة" لبنى"، وبكاء" شيماء" دنيا عبد العزيز وتذكرها للبنى.

شكوى والدة" لبنى" لـ" شيماء" من عدم سؤال أحد من أسرة" رضوان" عنها.

معرفة أشقاءه بعدم وفاته،وإخبار "عبير" رحاب الجمل لـشقيقها "فتحي" بأن رضوان لم يمت.

سماع "سميحة" سلوى عثمان لمكالمة عبير مع فتحي لتعرف بأنهم من فعلوا ذلك في شقيقهم وتقوم بالانفعال عليها.

يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.

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