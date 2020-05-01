سمير صبري: حياة الفهد أساءت للمصريين.. والاعتذار لا ينفي الجريمة

كشف المحامي سمير صبري، تفاصيل بلاغه ضد الفنانة الكويتية حياة الفهد، قائلًا إنها اعتدت على المصريين وعلى العمالة المصرية، متابعًا: "مكنتش أعرف عنها حاجة، ولكن اعتبرت إهانتها للمصريين إهانة ليا شخصيًا".





وطالب "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بمنعها من دخول الأراضي المصرية في دعوته، وتقديمها للمحاكمة.





وأوضح أن حياة الفهد أساءت للمصريين في بداية أزمة كورونا، وقالت ارموا العمالة المصرية في الصحراء، مؤكدًا أنه يجب على كل مواطن أن يكون له رد فعل تجاه مثل تلك الوقائع.





وعن اعتذار الفنانة الكويتية، قال المحامي: "الاعتذار لا ينفي الجريمة: "إللي يقل أدبه علينا لازم يتحاسب، ولا أتنازل عن حق وطنيتي".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.







