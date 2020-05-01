الإمارات تبتكر علاجًا جديدًا لفيروس كورونا (فيديو)





ابتكر فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية علاجاً جديداً لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





و يتضمن العلاج استخرج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها إلى الرئتين، من خلال الاستنشاق، توم تجربته على 73 حالة وشفيت تماماً وأظهرت نتيجة سلبية لفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".





وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح ولم يبلغ أي من المرضى، الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية للتجربة، ولم يتم العثور على أي تفاعلات ‏مع بروتوكولات العلاج التقليدية لكورونا.





ومنحت وزارة الاقتصاد الإماراتية براءة الاختراع للطريقة المبتكرة وستستمر التجارب لمدة أسبوعين لإثبات فعالية العلاج الجديد.



