Advertisements

الإمارات تبتكر علاجًا جديدًا لفيروس كورونا (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر

ابتكر فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية علاجاً جديداً لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويتضمن العلاج استخرج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها إلى الرئتين، من خلال الاستنشاق، توم تجربته على 73 حالة وشفيت تماماً وأظهرت نتيجة سلبية لفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح ولم يبلغ أي من المرضى، الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية للتجربة، ولم يتم العثور على أي تفاعلات ‏مع بروتوكولات العلاج التقليدية لكورونا.

ومنحت وزارة الاقتصاد الإماراتية براءة الاختراع للطريقة المبتكرة وستستمر التجارب لمدة أسبوعين لإثبات فعالية العلاج الجديد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,336 مليون إصابة، بينهم أكثر من 235 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,054 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس فيديو الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد موافقة فايلر.. الأهلي يتجه لحسم صفقة هجومية

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ يوم

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ أقل من ساعة

للمرة الثانية محمد رمضان ينجو من محاولة قتله

منذ ساعة و 16 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ أقل من ساعة

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ما هو أول علاج صيني لفيروس الكورونا؟

مليون جرعة بنهاية العام.. القصة الكاملة لتوفيرعقار أمريكي ضد كورونا

الصين تبدأ المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح "كورونا"

كوفيد-19.. مستجدات هامة في الصين ومفاجأة حول علاج كورونا

مفاجأة بشأن العقار الأكثر تأثيرا.. كل ما تريد معرفته عن علاج كورونا

برلماني عن العلاج الياباني لكورونا: هناك أمل كبير لإنقاذ العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

08:28 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة