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الإمارات تبتكر علاجًا جديدًا لفيروس كورونا (فيديو)
الجمعة 01/مايو/2020 - 08:58 م
الفجر
ابتكر فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية علاجاً جديداً لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
ويتضمن العلاج استخرج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها إلى الرئتين، من خلال الاستنشاق، توم تجربته على 73 حالة وشفيت تماماً وأظهرت نتيجة سلبية لفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".
وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح ولم يبلغ أي من المرضى، الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية للتجربة، ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لكورونا.
ومنحت وزارة الاقتصاد الإماراتية براءة الاختراع للطريقة المبتكرة وستستمر التجارب لمدة أسبوعين لإثبات فعالية العلاج الجديد.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,336 مليون إصابة، بينهم أكثر من 235 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,054 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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