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الدوري التركي يغازل نجم الزمالك

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:58 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
تلقى أشرف بن شرقي النجم المغربي الذي يلعب ضمن صفوف الزمالك ، عرضا من أحد أندية الدوري التركي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية نقلا عن صحيفة "جازيت داماجا" التركية أن نادي غازي عينتاب التركي يسعي للحصول على خدمات "بنشرقي" في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تألقه مع الزمالك، شأنه في ذلك نادي طرابزون سبور والذي يستهدف التعاقد مع اللاعب ايضًا.

وأكدت الصحيفة المغربية أن مدرب فريق غازي عنتاب ماريوس سوموديكا تواصل مع وكيل بن شرقي، لتسهيل مهمة انتقال المهاجم المغربي لتركيا، على الرغم من ارتباطه مع الزمالك حتى يونيو 2020.

ويحظي "بنشرقي" باهتمام عدد من أندية أوروبا للتعاقد معه الصيف المقبل أبرزهم، مونبيليه وستراسبورج ونيس الفرنسيين، وأولمبياكوس اليوناني، وانضم إليهم الآن غازي عينتاب وطرابزون سبور في تركيا.

وأشارت تقارير صحفية أن الزمالك قد يوافق على رحيل أشرف بنشرقي في الصيف المقبل، رغم أنه من العناصر الرئيسية في صفوف الفريق الأبيض، وذلك لتحقيق مكاسب مالية من وراء بيعه لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة أزمة فيروس كورونا.

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