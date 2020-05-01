تنظيم الاتصالات يعلن نتائج قياس جودة خدمات المحمول لشهر مارس

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين؛ أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي ؛ حيث تمت القياسات خدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

المعايير التى وضعها الجهاز لقياس جودة خدمات الأتصالات :

لقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات (Call block)، ومعدل عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات (Call drop)، وجودة الصوت للمكالمات ( Voice quality) فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات(Download/Upload Throughput) وتحميلها

تقييم جودة الاتصالات في الشركات المقدمة للخدمة :

وفيما يلي المدن والأحياء التي تم رصد أنها لا تزال تعاني من مشاكل معايير جودة الخدمات الصوتية وكذلك المناطق التي ظهر فيها تحسن وفقاً للجداول عالية:

شركة فودافون: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (28) مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينة الرحاب ومدينتي والتجمع ومدينه نصر 1 و2 والعباسية وشبرا الخيمة والزمالك وفي الإسكندرية مناطق في شرق الإسكندرية و في الجيزة منطقة فيصل و من حيث عدم أكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينة وحي و أهمها في القاهرة المعادى والمقطم و من حيث جودة صوت المكالمات عدد (12) مدينة و حي أهمها في القاهرة مدينتي و العبور و الرحاب و التجمع.

شركة اورانج: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (18) مدينة و حي أهمها في القاهرة الشروق ومدينة نصر 2 والمقطم وفي الاسكندرية مناطق في شرق وغرب الاسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) مدينه و حي أهمها في القاهرة مدينة العبور.

شركة اتصالات: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (20) مدينة و حي أهمها في القاهرة العبور و الرحاب مدينة نصر 2 وعين شمس والمرج و العباسية و المنيل و شبرا و الزمالك و المقطم و من حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه و حي و أهمها في القاهرة مدينتي و العبور ومدينة نصر 1 ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) اهمها في القاهرة مدينة العبور وفي الاسكندرية منطقة شرق 2 .

شركة WE تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (36) مدينة و حي أهمها في القاهرة العبور والرحاب ومدينة نصر 1 وعين شمس و المرج و العباسية و المنيل و شبرا و الزمالك وحلوان والمعادي والمقطم و في الجيزة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر و في الإسكندرية شرق الأسكندرية ومناطق من غرب الاسكندرية ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه و حي و أهمها في القاهرة العبور مدينتي ومدينة نصر والمقطم و من حيث جودة صوت المكالمات عدد (5) مدينه و حي أهمها في القاهرة العبور .

ويتضح من التقرير التفصيلي أن معايير خدمات البيانات في الحدود المقبولة لجميع الشركات وفقاً للترخيص فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة مع تميز شركات أورانج واتصالات في سرعة البيانات ( Throughput )

وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر التقرير لشهر مارس الخاص بجودة الخدمات المقدمة من شركات المحمول على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اتخذ آليات محددة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بموجب قياسات جودة الخدمات المعلنة شهريا، وهي كالآتي:

إخطار المشغلين بالأعطال وتحديد أماكنها وأسبابها بفترة كافية قبل نشر التقرير وذلك للتعامل مع هذه الأعطال والعمل على حلها وتفادي تكرارها.

عقد اجتماعات دورية مع المشغلين على مدار شهر بعد إصدار التقرير للمتابعة والوقوف على إجراءات تحسين الجودة في الأماكن المذكورة بالتقرير.

وفي حالة عدم تحسن الخدمة لأسباب ليست خارجة عن الإرادة، يقوم الجهاز باتخاذ إجراءات تصعيدية بما يضمن حق المواطن في الحصول على الخدمات بجودة عالية.