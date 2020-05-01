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تصريحات مثيرة من رئيسة المجلس الأعلي للرياضة في إسبانيا بشأن عودة الليجا

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا إيريني لوزانو، أنه من المستحيل تحديد موعد عودة مباريات الدوري الإسباني خلال الفترة الحالية.

وقالت لوزانو في تصريحات للتليفزيون الإسباني مساء الخميس : "من المستحيل حاليا تحديد موعد لاستئناف المسابقات، علينا أن ننتظر ونرى كيف يتطور كل شيء بما في ذلك أعداد المصابين بوباء كورونا".

وكانت رابطة الدوري الإسباني تعتزم استئناف النشاط في الفترة من 14 إلى 28 يونيو المقبل وطبقا لإجراءات سلامة وتأمين صارمة.

ويستطيع الرياضيون المحترفون في إسبانيا استئناف تدريباتهم بشكل منفرد يوم الاثنين المقبل ولكن مع التزام بالقيود المفروضة كإجراءات وقائية واحترازية للحد من تفشي وباء كورونا بشكل أكبر في إسبانيا التي تضررت بشكل هائل من هذا الوباء.

وترغب الأندية أيضا في إجراء اختبارات الكشف عن كورونا على اللاعبين الأسبوع المقبل.

وكجزء من خطة الحكومة التي تضم أربع خطوات للعودة إلى "الوضع الطبيعي" ، سيعاد فتح ملاعب التدريب في مقاطعات معينة وذلك في الفترة من 11 إلى 18 مايو الحالي طبقا للوضع الراهن.

والشيء المؤكد هو أن المباريات ستجرى بدون حضور الجماهير حتى إشعار آخر.

وقالت لوزانو : "طالما لم يتم التوصل للقاح ، ليس من المتصور أن تقام المباريات في حضور الجماهير".

وأضافت أن كرة القدم يمكنها أن تلعب دور "القاطرة بالنسبة لكل الرياضات في إسبانيا".

وأكدت لوزانو : "تمثل كرة القدم الاحترافية 1.4 بالمئة من ناتجنا الاقتصادي كما يعمل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص".

وتوقفت منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم منذ 12 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا التي بلغ عدد المصابين بها في إسبانيا فقط أكثر من 213 ألف مصاب كما أودت بحياة أكثر من 24 ألف و500 شخص حتى الآن.

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