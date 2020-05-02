Advertisements

نصائح مهمة لتجنب إصابة الأطفال بعدوى "كاواساكي"

السبت 02/مايو/2020 - 05:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف باسم فيروس كوفيد 19، وحصد الأرواح بالآلاف، وتزايدت أعداد المصابين به يوميا، لتصل إلى 3 مليون مصاب حول العالم.

ووفق تقارير وزارة الصحة العالمية أنه في حالة اجتماع فيروس كوفيد - 19، مع أمراض أخرى لدى الأطفال، يؤدي ذلك إلى وفاة الطفل، حيث أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم الثلاثاء الماضي، أن بعض الأطفال رغم أنهم لا يعانون من مشكلات صحية كبيرة، توفوا من جراء متلازمة كاواساكي، ويعتقد الأطباء أن متلازمة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وتعرف متلازمة كاواساكي بأنها تؤدي إلى التهاب حاد في الأوعية، وتشمل أعراضها الحمى والطفح الجلدي والتهاب العينين واحمرارا في البلعوم وتجويف الفم، وتورم في اليدين والقدمين وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أهم نصائح الوقائية لحماية الطفل من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد:

1_ تعقيم الأسطح وأجهزة الكمبيوتر، الذي يستخدمها الطفل بشكل مباشر.

2- ينبغي على الطفل أن يترك مسافة بينه وبين شخص الآخر، لكي يتجنب نقل العدوى فيروس كورونا.

3- يجب على الطفل عدم التعامل مع الحيوانات في الشوارع.

4-ضرورة ابتعاد طفل عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

5- غسل اليدين بالماء والصابون وخاصة بعد اللعب وملامسته الأسطح والأجهزة.

6- تنظيم مواعيد نوم الطفل مبكرا للحفاظ على صحته دون الضغط عليه.

7- الابتعاد عن الأطعمة خارج المنزل، لأن هذا يعرض صحة الطفل للخطر والاهتمام بتغذيته السليمة لتقوية جهاز المناعة.

8_ تناول الأطعمة كالخضراوات والفواكه بقدر كاف، لتعزيز جهاز المناعة لدى طفلك.

9- تذكير الأطفال بغسل أيديهم قبل تناول الوجبات والابتعاد عن لمس عيونهم وأفواههم للحفاظ على صحتهم.

10- ابتعاد الكبار عن القلق والتوتر والخوف لكي لا ينتقل للأطفال، ويشعرون به وهذا يؤثر على مناعتهم.

وضع وباء كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ حوالي 10 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تحذر: ما حدث بعد 11 سبتمبر سيتكرر بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

سمير صبري يفجر مفاجأة عن رامز جلال (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 7 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هل غسل اليدين بالصابون فقط كاف للقضاء على "كورونا"؟ (فيديو)

أستاذ فيروسات يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا

نصائح مهمة في رمضان منعا للإصابة بكورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" تزف بشرى بشأن نسبة إصابة الأطفال بكورونا (فيديو)

جمال شعبان: الغيور والمنفسن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

أستاذ علم اجتماع: كورونا ليس وصمة عار.. "وبلاش تتكلوا على المناعة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة