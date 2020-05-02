نصائح مهمة لتجنب إصابة الأطفال بعدوى "كاواساكي"

تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف باسم فيروس كوفيد 19، وحصد الأرواح بالآلاف، وتزايدت أعداد المصابين به يوميا، لتصل إلى 3 مليون مصاب حول العالم.





ووفق تقارير وزارة الصحة العالمية أنه في حالة اجتماع فيروس كوفيد - 19، مع أمراض أخرى لدى الأطفال، يؤدي ذلك إلى وفاة الطفل، حيث أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم الثلاثاء الماضي، أن بعض الأطفال رغم أنهم لا يعانون من مشكلات صحية كبيرة، توفوا من جراء متلازمة كاواساكي، ويعتقد الأطباء أن متلازمة بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتعرف متلازمة كاواساكي بأنها تؤدي إلى التهاب حاد في الأوعية، وتشمل أعراضها الحمى والطفح الجلدي والتهاب العينين واحمرارا في البلعوم وتجويف الفم، وتورم في اليدين والقدمين وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أهم نصائح الوقائية لحماية الطفل من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد:





1_ تعقيم الأسطح وأجهزة الكمبيوتر، الذي يستخدمها الطفل بشكل مباشر.





2- ينبغي على الطفل أن يترك مسافة بينه وبين شخص الآخر، لكي يتجنب نقل العدوى فيروس كورونا.





3- يجب على الطفل عدم التعامل مع الحيوانات في الشوارع.





4-ضرورة ابتعاد طفل عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.





5- غسل اليدين بالماء والصابون وخاصة بعد اللعب وملامسته الأسطح والأجهزة.





6- تنظيم مواعيد نوم الطفل مبكرا للحفاظ على صحته دون الضغط عليه.





7- الابتعاد عن الأطعمة خارج المنزل، لأن هذا يعرض صحة الطفل للخطر والاهتمام بتغذيته السليمة لتقوية جهاز المناعة.





8_ تناول الأطعمة كالخضراوات والفواكه بقدر كاف، لتعزيز جهاز المناعة لدى طفلك.





9- تذكير الأطفال بغسل أيديهم قبل تناول الوجبات والابتعاد عن لمس عيونهم وأفواههم للحفاظ على صحتهم.





10- ابتعاد الكبار عن القلق والتوتر والخوف لكي لا ينتقل للأطفال، ويشعرون به وهذا يؤثر على مناعتهم.





وضع وباء كورونا في مصر