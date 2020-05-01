Advertisements

الاتحاد الدنماركي يأمل في استئناف الدوري في 29 مايو

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
عبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة عن أمله في استئناف دوري الأضواء المحلي في 29 مايو رهنا بموافقة الحكومة.

وتم تعليق المنافسات في كل مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.

وحدد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) 25 مايو موعدا نهائيا لمسابقات الدوري للإعلان عن خططها لاستئناف الموسم.

وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان منفصل "يتعين استئناف الدوري بحلول 29 مايو حتى نتمكن من إدارة البطولة بشكل جيد يراعي صحة وسلامة اللاعبين".

والبطولة متوقفة منذ شهرين ونصف الشهر ويأمل الاتحاد في إقامة أول مباراة بعد العودة في 29 مايو رهنا بموافقة الحكومة.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعة و 8 دقيقة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ يوم

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خطة فايلر لتعويض رحيل شريف إكرامي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة