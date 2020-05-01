الاتحاد الدنماركي يأمل في استئناف الدوري في 29 مايو

عبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة عن أمله في استئناف دوري الأضواء المحلي في 29 مايو رهنا بموافقة الحكومة.





وتم تعليق المنافسات في كل مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.





وحدد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) 25 مايو موعدا نهائيا لمسابقات الدوري للإعلان عن خططها لاستئناف الموسم.





وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان منفصل "يتعين استئناف الدوري بحلول 29 مايو حتى نتمكن من إدارة البطولة بشكل جيد يراعي صحة وسلامة اللاعبين".





والبطولة متوقفة منذ شهرين ونصف الشهر ويأمل الاتحاد في إقامة أول مباراة بعد العودة في 29 مايو رهنا بموافقة الحكومة.



