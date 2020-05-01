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إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا من فريق واحد

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
‭ ‬أعلن كولونيا الألماني، اليوم الجمعة، عن استمرار التدريبات الجماعية رغم إصابة ثلاثة أشخاص في النادي بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان إن "جميع أفراد التشكيلة والجهاز الفني خضعوا لاختبارات الخميس".

وتابع "أظهرت الاختبارات إصابة ثلاثة بالفيروس رغم عدم ظهور أعراض".

"بعد تقييم من السلطات الصحية المختصة سيبدأ الثلاثة اجراءات الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما".
وقال كولونيا إنه لن يكشف عن أي أسماء احتراما للخصوصية.

وبينما عادت أندية الدوري الألماني للتدريبات سيتعين عليها الانتظار لأسبوع آخر لصدور أي قرار بشأن استئناف الموسم بعد أن قررت الحكومة الألمانية الخميس، تأجيل البت في المسألة في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت الأندية التي تعاني ماليا ومسؤولو الدوري يأملون في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لإنهاء تعليق المنافسات، لكن المستشارة أنجيلا ميركل قالت في مؤتمر صحافي إن "أي قرار محتمل لاستئناف النشاط الرياضي لن يصدر قبل السادس من مايو (أيار)".

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