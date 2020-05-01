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بالأحمر ميرنا جميل تغازل جمهورها بإطلالة مميزة

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:50 م
ميرنا جميل
ميرنا جميل
سيدة صادق
نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت في الصورة وكانت ترتدي فستان أحمر" كب" مفتوح من الكتف، وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الكيرلي "والبني الكيستينائي"، منسدلاً علي كتفيها، في رقة ونعومة ودلال، وإستخدمت مكياج خفيف ليبرز رقة ونعومة ملامحها.

يشار إلي أن ميرنا جميل شاركت في مسلسل "اللعبة الذي يعرض حالياَ علي شاشة mbcمصر، مع الفنان" شيكو" وهشام ماجد، وتقوم بتمثيل دور" إسراء" زوجة الفنان "شيكو".

يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،

ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

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