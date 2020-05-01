Advertisements

يوفنتوس يوجه تركيزه للانتقالات والعقود رغم أزمة كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
رغم عدم وضوح الصورة بشأن استئناف منافسات هذا الموسم في كرة القدم الإيطالية، بدأت التكهنات بشأن سوق الانتقالات تطفو على السطح، حيث يمارس مسؤولو الأندية أعمالهم رغم حالة الإغلاق العام في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يرغب نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في إضاعة الوقت خلال الفترة الماضية، وإنما بات قريبا من تمديد العقود، حتى عام 2021، مع حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، وقائد الفريق جيورجيو كيليني.

وبذلك يظل يوفنتوس من بين الفرق ذات أعلى معدلات أعمار للاعبين، بين الأندية البارزة في القارة الأوروبية.

لكن يبدو أن يوفنتوس حريص أيضا على تجديد دماء خط الوسط، حيث يحتمل أن يكون المخضرمان سامي خضيرة وبلايس ماتويدي في ظريقهما للرحيل عن النادي، مع انتهاء عقودهما في 2021 .

وفي الخط الأمامي، يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيظل مع الفريق حتى عام 2022، لكن الأمور لم تحسم بعد بالنسبة لجونزالو هيجواين الذي ينتهي عقده في العام المقبل.

وتردد أن ماورو إيكاردي، المعار حاليا من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مرشح للانضمام إلى يوفنتوس، ومع ذلك، قد يفضل حامل لقب الدوري الإيطالي إبرام صفقة ضم فيدريكو كييزا /22 عاما/.

وكان يوفنتوس قد بحث التعاقد مع اللاعب من فيورنتينا في يوليو الماضي، لكن روكو كوميسو الرئيس الجديد لفيورنتينا لم يسمح بإبرام الصفقة، وتردد أنه حدد قيمة الصفقة بمبلغ 100 مليون يورو.

وقال فابريتسيو بوكا المعلق لدى صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، قبل أيام بشأن عدم إبرام الصفقة "ربما كان ذلك خطأ"، مشيرا إلى أن تقليص ميزانية النادي والعروض غير المقنعة التي قدمها كييزها هذا الموسم، ستقلل من قيمته بالتأكيد.

وتجرى الاتصالات والمحادثات رغم أنه لم يجر تحديد موعد لسوق الانتقالات المقبلة، والتي ستعتمد على مصير مسابقات الدوري.

وقبل توقف المنافسات في أوائل مارس قبل 12 مرحلة من النهاية، كان يوفنتوس يحتل صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو، ويتطلع يوفنتوس إلى استئناف المنافسات والتتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

ولا يزال القرار النهائي بشأن مصير دوري الدرجة الأولى الإيطالي ومسابقات دوري الدرجات الدنيا، بيد الحكومة الإيطالية.

وجرى السماح باستئناف التدريبات في الرياضات الفردية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار التخفيف الحذر للقيود العامة المفروضة في إيطاليا، لكن تدريبات محترفي الرياضات الجماعية، ومنها كرة القدم، ستظل متوقفة لأسبوعين آخرين، حيث تعمل الحكومة على تقييم فاعلية البروتوكول الصحي المقدم من الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري.

أما الأندية، فتتوقع خسائر قد تصل إلى 700 مليون يورو (766 مليون دولار) في حالة إلغاء الموسم، بينما تقل الخسائر بشكل كبير في حالة استكمال منافساته.

وتجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس كان أول ناد يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه حول تعليق صرف الرواتب من مارس حتى يونيو، وهو ما وفر نحو 90 مليون يورو.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ يوم

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 4 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ ساعتين

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

خطة فايلر لتعويض رحيل شريف إكرامي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة