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أرض الفيروز.. تعرف على أبرز المشروعات داخل سيناء (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:55 م
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، تقريرا مصورا بعنوان "أرض الفيروز"، والذي يرصد جانبا من المشروعات القومية الذي تتم على أرضها.

وأوضح التقرير، أنه جار تنفيذ 56 مشروعا قوميا، في مختلف المجالات، حيث تم إنشاء 5 أنفاق جديدة، فضلا عن الطرق والكباري الجديدة، كما تم إنشاء مطار البردويل، وتطوير مطار سانت كاترين بتكلفة مليار جنيه، مع إنشاء مطار جديد برأس سدر بتكلفة 3 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء 20 محطة تحلية مياه في سيناء، فضلا عن وجود محطات طاقة على طول البحر الأحمر.

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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