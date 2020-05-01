Advertisements

سمير صبري: مصر عادت أقوى مما كانت عليه بفضل الرئيس السيسي

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
أشاد المحامي الكبير سمير صبري، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "ربنا يحميه وربنا يقويمه ويقدره علينا لأننا 114 مليون يحكمهم شخص واحد".

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "دم الرئيس السيسي كله للبلد، ومجلس الوزراء حرفي وقلبه على البلد".

وأضاف: "الرئيس يعمل ليل ونهار لعودة مصر، ومصر عادت بالفعل"، معلقًا: "مصر رجعت أحلى وأقوى مما كانت عليه، والجميع احترم المواطن المصري في عهد الرئيس السيسي".


وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعتبر نفسه يؤدي رسالة لصالح الوطن والمواطن حتى يرضى عليه رب العباد.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعات

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

خطة فايلر لتعويض رحيل شريف إكرامي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ ساعتين

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ يوم

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة