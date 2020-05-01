سمير صبري: مصر عادت أقوى مما كانت عليه بفضل الرئيس السيسي

أشاد المحامي الكبير سمير صبري، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "ربنا يحميه وربنا يقويمه ويقدره علينا لأننا 114 مليون يحكمهم شخص واحد".





وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "دم الرئيس السيسي كله للبلد، ومجلس الوزراء حرفي وقلبه على البلد".





وأضاف: "الرئيس يعمل ليل ونهار لعودة مصر، ومصر عادت بالفعل"، معلقًا: "مصر رجعت أحلى وأقوى مما كانت عليه، والجميع احترم المواطن المصري في عهد الرئيس السيسي".









وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعتبر نفسه يؤدي رسالة لصالح الوطن والمواطن حتى يرضى عليه رب العباد.



