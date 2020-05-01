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زياد ينتقم من باسم ودانيا تنقذ ضحى.. أهم ما جاء في الحلقة 11 من بردانة أنا 2

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:59 م
بردانة انا 2
بردانة انا 2
لمياء علي
انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا" وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.


شهدت الحلقة مواجهات قوية بين دانيا وباسم وذلك بعدما واجهته بالتعدي على والدتها وقتل شقيقتها حنين، ولكنه أنكر وهددها أمام المحقق زياد والذي عنفه وأمر بحبسه مرة أخرى.

ويأتي المحامي الخاص بباسم وينصحه بأن يعترف بأنه قد تعدى على سميرة وهي حماته بسبب استفزازها له وبالفعل يذهب ويعترف بذلك ولكن دون جدوى ويصمم زياد في استمرار حبسه.

تذهب دانيا لأخذ أولاد شقيقتها المقتولة من منزل باسم ولكن تقابل ضحى الضحية الجديدة لباسم وتنصحها بالهروب وتخبرها ضحى بأنه اعتدى عليها بالضرب والاغتصاب وحينها تقرر دانيا مساعدتها.

وكان مسلسل "بردانة انا" قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

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