سمير صبري يشيد ببرنامج خط أحمر: "واقعي ويراعي القيم"

أشاد المحامي الكبير سمير صبري، ببرنامج خط أحمر، قائلًا: "برنامج واقعي وصادق ويراعي القيم والأخلاق الاجتماعية".





وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "ربنا يكرمنا ويحمي مصر، ويحمي رئيسنا وشرطتنا".









ووجه رسالة للمواطنين، بشأن فيروس كورونا، قائلًا: "على مهلكم شوية حتى نستطيع أن نصلي إلى ما نريد، عدم الالتزام هيجيب مصيبة للجميع، وإللي مش ملتزم هيعور الملتزم".







