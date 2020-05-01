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سمير صبري يشيد ببرنامج خط أحمر: "واقعي ويراعي القيم"

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
أشاد المحامي الكبير سمير صبري، ببرنامج خط أحمر، قائلًا: "برنامج واقعي وصادق ويراعي القيم والأخلاق الاجتماعية".

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "ربنا يكرمنا ويحمي مصر، ويحمي رئيسنا وشرطتنا".


ووجه رسالة للمواطنين، بشأن فيروس كورونا، قائلًا: "على مهلكم شوية حتى نستطيع أن نصلي إلى ما نريد، عدم الالتزام هيجيب مصيبة للجميع، وإللي مش ملتزم هيعور الملتزم".


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