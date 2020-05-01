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خطة فايلر لتعويض رحيل شريف إكرامي في الأهلي

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:57 م
فايلر
فايلر
ريهام عبد المحسن
حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه من ضم حارس جديد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة على خلفية رحيل شريف إكرامي بشكل نهائي.

وأكدت التقارير الصحفية أن فايلر المدير الفني للأهلي رفض التعاقد مع حارس مرمى وأنه استقر على تصعيد حارس مرمى من فريق شباب الأهلي في الموسم المقبل ليصبح الحارس الرابع بجوار الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رينيه فايلر يثق في الحراس الثلاثة الشناوي وشوبير وعلي لطفي وأنه لا يفكر نهائيا في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن فايلر طلب من ميشيل بانكون مدرب حراس مرمى الأهلي البحث عن حارس مميز من قطاع الناشئين في الفريق الأحمر من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية أن الثنائي أحمد طارق سليمان وحمزة علاء هما الأقرب لتصعيد إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من قبل رينيه فايلر بعدما نالوا إشادة كبيرة من مدربي قطاع الناشئين.

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