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تعرف على موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية"
الجمعة 01/مايو/2020 - 10:03 م
نادين نجدي
تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية" يوميًا على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءً طوال شهر رمصان الكريم.
وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.
كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.