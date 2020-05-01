Advertisements

سمير صبري يفتح النار على الفنانة حياة الفهد: "أساءت للمصريين.. والاعتذار لا ينفي الجريمة"

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
كشف المحامي الكبير سمير صبري، عن تفاصيل بلاغه ضد الفنانة الكويتية حياة الفهد، قائلًا إنها اعتدت على المصريين وعلى العمالة المصرية، متابعًا: "مكنتش أعرف عنها حاجة، ولكن اعتبرت إهانتها للمصريين إهانة ليا شخصيًا".

وطالب "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،  بمنعها من دخول الأراضي المصرية في دعوته، وتقديمها للمحاكمة.


وأوضح أن حياة الفهد أساءت  للمصريين في بداية أزمة كورونا، وقالت ارموا العمالة المصرية في الصحراء، مؤكدًا أنه يجب على كل مواطن أن يكون له رد فعل تجاه مثل تلك الوقائع.

وعن اعتذار الفنانة الكويتية، قال المحامي: "الاعتذار لا ينفي الجريمة: "إللي يقل أدبه علينا لازم يتحاسب، ولا أتنازل عن حق وطنيتي".

أخبار تهمك

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ يوم

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

خطة فايلر لتعويض رحيل شريف إكرامي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ ساعتين

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعات

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعة و 10 دقيقة

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة