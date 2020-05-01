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سمير صبري يكشف عن تفاصيل بلاغه ضد ميريام فارس.. ويوجه لها رسالة: "مصر اللي عملتك"

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
كشف المحامي الكبير سمير صبري، تفاصيل بلاغه ضد ميريام فارس، قائلًا إن  ما زال قيد التحريات، موضحًا أن ميريام فارس تحدثت عن مصر بطريقة غير لائقة.

واستطرد "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،  أن ميريام فارس تحدثت عن مصر حديثًا دون المستوى.


وتابع المحامي الكبير: "الفن المصري هو إللي عمل لميريام فارس اسم، وبعدها بدأت تتعالى على مصر".

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