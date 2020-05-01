ياسمين فؤاد تكشف عن بداية عملها في مجال البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الإصرار والاعتماد على النفس والمثابرة من أهم أدوات النجاح في الدراسة وفي العمل.





وأضافت "فؤاد"، خلال حوارها مع برنامج "البنائون"، المذاع على فضائية "المحور"، أن والدتها لها دور كبير في تكوين شخصيتها وفيما وصلت إليه، متابعة: "ماما كانت دايما بتمكني إني أوصل لأحسن حاجة فيا بدون أي إحباط"، لافتة إلى أن والدتها تقوم بتحفيزها دائمًا.





وكشفت أسباب اختيارها العمل في مجال البيئة، قائلة إنها بدأت عملها في البيئة منذ عام 1997، وكان بداية عملها هو تنسيق عمل الدول المانحة في وزارة البيئة، موضحة أنها تحب مجال البيئة بشدة.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.







