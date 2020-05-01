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سمير صبري: "أنا من الأسماء اللامعة الناجحة.. وبقالي 44 سنة في المحاماة"

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
علق المحامي الكبير سمير صبري، على الأحاديث التي تتداول عنه، قائلًا: "أكثر الكلام الذي يقال عليا تجني، أنا شخص غير متكبر".

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أنا إنسان عادي لدي حياة عادية، ولست مغرورًا".


واستكمل: "أنا محقق نجاح كويس، وأنا من الأسماء اللامعة والناجحة، وبقالي 44 سنة محامي"، لافتًا إلى أن صحيفة ممولة من الجماعة الإرهابية الحقيرة نشرت عنه مقال ساخر بعنوان "صاحب الأخلاق الحميدة"، على حسب وصفه.

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