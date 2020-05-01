Advertisements

القبض على عائلة هشام عشماوي.. أبرز ماجاء في الحلقة الثامنة من الاختيار

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:28 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر


بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.


دارت أحداث الحلقة الثامنة حول فشل أنصار بيت المقدس وهشام عشماوي في قتل وزير الداخلية المصرية، الأمر الذي أزعج هشام عشماوى بشكل كبير، مشاهد وضحت كيف يطبق هشام عشماوي آيات الله وتنقضها مع أفعاله، بينما المنسى يطبق آيات الله بشكلها الصحيح، تعليمات المنسى للجيش المصري، وانتهت الأحداث بمفاجأة صادمة لعشماوى، الذى ذهب إلى بيته، ليرى أسرته، أبلغه الحارس أن زوجته وأهله تم القبض عليهم.




يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ أقل من ساعتين

رسالة مهمة من شيخ الأزهر لرافضي اتباع إجراءات مواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن إجراء تحليل كورونا بالمنازل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ يوم

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلسل "النهاية": نحن نصنع المعجزات

منذ ساعة و 7 دقيقة

"قول لأمي إن ابنك مات راجل".. "الفجر" في منزل الشهيد هيثم فتحي ابن المنيا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

خطة فايلر لتعويض رحيل شريف إكرامي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

لهذا السبب تأخر برنامج "رامز مجنون رسمي" عن موعده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ يوم

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

08:52 م

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

01:00 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

09:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة