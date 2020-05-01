القبض على عائلة هشام عشماوي.. أبرز ماجاء في الحلقة الثامنة من الاختيار

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بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.





دارت أحداث الحلقة الثامنة حول فشل أنصار بيت المقدس وهشام عشماوي في قتل وزير الداخلية المصرية، الأمر الذي أزعج هشام عشماوى بشكل كبير، مشاهد وضحت كيف يطبق هشام عشماوي آيات الله وتنقضها مع أفعاله، بينما المنسى يطبق آيات الله بشكلها الصحيح، تعليمات المنسى للجيش المصري، وانتهت الأحداث بمفاجأة صادمة لعشماوى، الذى ذهب إلى بيته، ليرى أسرته، أبلغه الحارس أن زوجته وأهله تم القبض عليهم.









يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.