جمال بخيت: لو الإرهاب تمكن من مصر فسوف يدمر الوطن العربي بكامله

قال الشاعر جمال بخيت، إن العناصر الإرهابية لا تعترف بوجود الدولة، مضيًفا: "تحت اسم "الخلافة" مفيش دولة دخلوها إلا وفرقوها".

وأضاف "بخيت"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأى عام"، المذاع على قناة "TEN"، مساء الجمعة، أن العناصر الإرهابية من مواصفاتهم الخسة والغدر والخيانة؛ وهذا ما شهدناه خلال الأعوام الماضية، معقبًا: "اللي بيعملوا الإرهاب أسوأ من الكابوس".





وأوضح: "الإرهاب لو تمكن من مصر فإن الوطن العربي بكامله سوف يدمر، مشيًرا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يكون هناك فصيل من الوطن يتمنى تدميره.





ونوه إلى أن شعار دولة الخلافة التي يستخدمه هؤلاء يستخدمونها لتفتيت الدول وليس لتجميعها كما يزعمون.





وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.





ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".





وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".





كما نعى مجلس الوزراء شهداء القوات المسلحة، متوجهًا بالدعاء إلى الله العلي القدير لسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.



