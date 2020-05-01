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"التضامن": نصف مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من ماكينات الصراف الآلي اليوم

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
آيات عامر
تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو في يومها الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف عدد 416 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد عن 490 مليون جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت، في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية " ATM " اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو، على أن يتم بداية من الأحد صرف المعاشات المحولة على البنوك، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي: 

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو.

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الثلاثاء والاربعاء الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الخميس والسبت ( 7 – 9 ) مايو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

-فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن  1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتبارًا من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.

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معاشات شهر مايو بوابة الفجر الفجر التضامن

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