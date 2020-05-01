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واشنطن: الصين لم تكن شفافة في التعامل مع فيروس كورونا
الجمعة 01/مايو/2020 - 10:09 م
الفجر
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، إن الصين لم تسمح للمجتمع الدولي بالدخول لدراسة طبيعة الفيروس ولم تنشر أبحاثها عنه
وأكد "شنكر"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، أن الصين لم تكن شفافة في التعامل مع فيروس كورونا.
وفيما يتعلق باليمن، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الحوثيين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
ويذكر أن قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تريد أن تعمل مع الحكومات على استئناف تدريجي لسفر الركاب بشكل طبيعي، لكنه شدد على أن الأزمة العالمية لفيروس كورونا لم تنته بعد.
والتزم تيدروس بنصيحة اللجنة الاستشارية بالمنظمة بشأن فيروس كورونا والمؤلفة من خبراء صحة دوليين، والتي طلبت من المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتطوير استراتيجيات السفر، وتحليل إجراءات السلامة مثل اختبارات الصحة، والعزل، والحجر الصحي.
واعترف ديدييه حسين، الذي يرأس الهيئة الاستشارية بأن "هذه قضية صعبة لأنها مسألة ثقة بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، هي مسألة سفر آمن".
وأضاف أنه "جانب مهم للغاية أيضاً للأنشطة في العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير للغاية على السفر الجوي".
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