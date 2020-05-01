واشنطن: الصين لم تكن شفافة في التعامل مع فيروس كورونا

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، إن الصين لم تسمح للمجتمع الدولي بالدخول لدراسة طبيعة الفيروس ولم تنشر أبحاثها عنه





وأكد "شنكر"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، أن الصين لم تكن شفافة في التعامل مع فيروس كورونا.





وفيما يتعلق باليمن، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الحوثيين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.



