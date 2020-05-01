ترامب: الدين الأمريكي "يزعجني" و نعمل على التخلص منه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يرغب في التعامل مع مسألة الدين الوطني الآخذ في التضخم إذا أعيد انتخابه في نوفمبر، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن كيفية فعل ذلك.

وعندما سئل عما إذا كن لديه خطة لخفض الديون، ”لدي.. لدي. يزعجني ذلك أيضا، لكننا سنتخلص منه.“ وقال إن الولايات المتحدة تقترض أموالا بآجال طويلة بفائدة صفرية.

وقال ”نحن نستثمر.. نستبدل الدين بدين طويل الأجل حقا و(بفائدة) صفر ... إنه شيء جميل.“