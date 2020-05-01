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زين يفوز على سميح أرسلان في مسلسل "النهاية"

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:38 م
النه‍اية
النه‍اية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، ذهب زين الى المنطقة السكنية المميزة ويختار اللاعب رقم 4، ويشاهد مباراة الملاكمة ويفوز اللاعب 4 ويكسب زين كمال ب17 وحدة.

ويذهب الفنان أحمد مجدي الذي يجسد دور سميح أرسلان، ويسأل زين سميح 17 وحدة تساوي كام ليرد سميح 70، ويخبره زين أنه أتي من التكتل ليقول له سميح أنه من الأفضل انه جاء لأن حياة التكتل صعبة.

ثم يتفاجئ زين أن والد سميح رئيس شركة انيرجي كو، وينصدم زين ويسألوا أن كان والده يعرف بسكن سميح في الواحة ليقول له انه بالطبع لانه يسكن معه.

ويطلب سميح أرسلان من زين أن عليه المجي لحضور مباراة الشهر القادم لان زين فاز بهذه المباراة وهو لا يحب الخسارة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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النهايه 2120

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