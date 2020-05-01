الشؤون الإسلامية تطلق برنامج "تفطير الصائمين" في البوسنة والهرسك





أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، اليوم الجمعة، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا لعام 1441هـ في دولة البوسنة والهرسك، وذلك في حضور سفير المملكة العربية السعودية لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ياسنه آغيتش، ومحافظ مدينة سراييفو عبدالله سكاكا، ورئيس قسم الرعاية الاجتماعية في المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك إبراهيم ملانوفيتش، ووسائل الإعلام المختلفة وعدد من المستفيدين من البرنامج.





وقال مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ: إنه ونظرا للظروف الصحية العالمية لهذا العام فإن البرنامج يكون تنفيذه من خلال السلال الغذائية التي توزع على المحتاجين في جميع مناطق البوسنة والهرسك.





ولفت محمد آل الشيخ إلى أن البرنامج سينفذ في بقية دول البلقان الأخرى المشمولة أيضا بالبرنامج؛ حيث ستوزع في كرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود، من خلال دعاة الوزارة المنتشرين في هذه الدول بالتعاون مع المشيخات الإسلامية فيها، وقدر أن يستفيد من البرنامج لهذا العام في هذه الدول ما يقرب من 60 ألف صائم.