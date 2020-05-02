محافظ الدقهلية: لا خسائر في الأرواح في حريق ميت غمر

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه لا يوجد خسائر في الأرواح في حريق معرض ملابس بمركز شباب ميت غمر.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بالانتقال الفوري لموقع الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطفاء وحماية المواطنين والممتلكات بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية.

واوضح محافظ الدقهلية أنه على الفور قامت قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق بأكثر من12 سيارة إطفاء و3 سيارات إسعاف وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية بينما اشتعلت محتويات المعرض.

وأكد محافظ الدقهلية على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة والتأكد من انتهاء الحريق وسلامة المواطنين سواء من أصحاب المحلات او الأهالي.

وأشاد محافظ الدقهلية بدور قوات الحماية المدنية وتعاملها المهني في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي دون وقوع خسائر بالأرواح.





في سياق آخر ، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.



